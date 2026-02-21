MLB: Juan Yepez se muda a la Liga Americana con este equipo

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto han concretado la firma del inicialista venezolano Juan Yépez bajo un contrato de ligas menores. El acuerdo, que incluye una invitación al Spring Training de Grandes Ligas, coloca al jugador de 27 años en una posición de "espera activa" dentro de la organización canadiense, probablemente iniciando su camino en la sucursal Triple A con los Buffalo Bisons.

De Washington a Toronto

La llegada de Yépez a Toronto no debe interpretarse como un cambio radical en el roster titular de John Schneider, sino más bien como un seguro de vida. Tras un paso discreto por la organización de los Nacionales de Washington, donde no logró dar el salto definitivo al equipo grande el año pasado, el oriundo de Caracas busca redimirse en un entorno competitivo.

Para los Azulejos, esta es la definición de una transacción de "riesgo cero". Si Yépez recupera la forma que lo convirtió en un prospecto emocionante con los Cardenales de San Luis, Toronto habrá encontrado una pieza valiosa por un costo mínimo. Si no logra hacer los ajustes necesarios en el plato, la flexibilidad del contrato permite que la organización siga adelante sin compromisos financieros de peso.

Entre el poder y la inconsistencia

A lo largo de su trayectoria en Las Mayores (2022-2024), Yépez ha demostrado ráfagas de poder respetable. En 166 juegos disputados entre San Luis y Washington, acumuló 20 cuadrangulares, un OPS de .730 y un wRC+ de 103, lo que lo sitúa ligeramente por encima del promedio de la liga en producción ofensiva. Sin embargo, las lesiones y una alarmante baja en su efectividad lo mantuvieron relegado a las ligas menores durante gran parte de la última campaña.

La versatilidad defensiva

Uno de los puntos críticos para el futuro de Yépez en Toronto será su capacidad de adaptación en el campo. Aunque originalmente fue considerado un utility con experiencia en la antesala y los jardines, en los últimos dos años se ha desempeñado casi exclusivamente como primera base y bateador designado.