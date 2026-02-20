Maritza Sayalero celebró su cumpleaños 65 atravesando momentos difíciles

Suscríbete a nuestros canales

Maritza Sayalero celebró su cumpleaños número 65 el lunes 16 de febrero. Una vuelta al sol complicada para la inolvidable criolla que le dio a Venezuela la gloria de la primera corona de Miss Universo 1979 en Australia.

Para celebrar su cumpleaños la belleza universal radicada en México, recibió el cariño de su familia y amigos cercanos, así lo mostró en una imagen posteada en sus redes sociales, en las que luce sonriente y muy elegante.

Un cumpleaños difícil

Los 65 años llegan en una etapa difícil, según lo escribió en su perfil de Instagram, llamándolo como una tormenta por los desafíos que la vida le ha colocado en los últimos años.

Maritza ha comentado en diversas ocasiones que esta al cuidado de su esposo, el extenista mexicano Raúl Ramírez, quien padece de Parkinson.

Además, cuida a su madre Gloria, de edad avanzada. Una situación que la querida Sayalero ha enfrentado con amor y respeto por ambos.

“Una estupenda amiga me hizo que me distrajera un buen rato. La tormenta está pasando y Dios siempre logra su propósito conmigo, sostenerme. Gracias familia los amo”, escribió en un post.

Un legado único

Han pasado muchos años desde que La Sayalero como la llaman muchos, ganó la corona universal en una gala en la que brilló por su cuerpazo, piernas y estilo único.

Su legado sigue intacto en los venezolanos amantes de los concursos, como una verdadera conquistadora de la belleza, abriendo el camino para las otras seis que le siguieron.

Internautas no dudaron en llenar el post de fuerza, para que siga apoyando a su familia.