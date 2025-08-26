Maritza Sayalero destrozada recuerda la muerte de su hermana (+Mensaje)

Suscríbete a nuestros canales

“Un día como hoy agosto 25 viví un dolor qué sé quedo en mi corazón. Me dejó marcada”, con este mensaje fue como la Miss Universo 1979 Maritza Sayalero, recordó la muerte de su querida hermana Natalia.

La soberana Universal posteó una antigua selfie en Instagram con su hermana, quien fue una destacada periodista, narradora de noticias, modelo y protectora de animales, que falleció el 25 de agosto del 2016, según internet de una histoplasmosis.

Mensaje de dolor

Para la Miss Venezuela la partida de Natalia ha sido muy difícil de superar, ya que siempre que puede postea en su perfil de Instagram, imágenes y videos de momentos increíbles que vivieron en la playa, en casa y hasta de niñas jugando.

“Ya 9 años en los que tu partida duele en lo más profundo de mi ser. Te amo hermana y creo firmemente qué nos volveremos a ver. Siempre presente”, escribió la criolla, quien en los últimos meses ha estado pasando por momentos delicados de salud.

Luis Olavarrieta, Hugo Espino, Enrique Divine y Albany Lozada, escribieron comentarios cargados de condolencias y amor para Maritza.

Mal momento

Hace algunas semanas Sayalero informó en redes que vivió un Herpes Zóster y una cirugía de absceso grande.

"Casi dos meses de la cirugía. Todo al mismo tiempo herpes y absceso. La biopsia salió negativa. Recuperándome de esta película de terror", notificó.

El Herpes Zóster también llamado culebrilla, hizo padecer a la caraqueña, que reside en México.