Concierto de Coldplay con Gustavo Dudamel se transmitirá en vivo: fecha y horario

Suscríbete a nuestros canales

Coldplay anunció que el set de apertura de uno de su próximo concierto en el Wembley Stadium de Londres, Reino Unido, se transmitirá en vivo a través de su canal de YouTube. El espectáculo de apertura estará a cargo del aclamado director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, y la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Horario y plataforma

La transmisión en vivo está programada para el 26 de agosto a las 12:25 pm hora de Venezuela a través de YouTube, ofreciendo una oportunidad única para los seguidores de ambos artistas.

Este set de apertura con Dudamel y la Sinfónica Simón Bolívar es parte de la gira "Music of the Spheres" de Coldplay.

Por su parte, el grupo alternativo de rock le ha extendido la invitación a la orquesta a abrir 10 conciertos en el Wembley Stadium, los cuales iniciron el 22 de agosto y se extienden hasta el 8 de septiembre.

Momento memorable

​El vocalista de Coldplay, Chris Martin, dio la bienvenida a Gustavo Dudamel y a la orquesta con unas palabras emotivas en el concierto del 22.

"Son todos jóvenes de Venezuela, son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas. Que la pasen maravilloso esta noche, por favor, reciban a mi hermano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar”, expresó con gratitud.

​