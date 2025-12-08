"Navidad Vallenata" reunió a más de 30.000 personas en el estadio Olímpico de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La música vallenata vivió una gran noche en Caracas con el evento "Navidad Vallenata", que reunió a más de 30.000 personas en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Este multitudinario encuentro se consolida como el evento de vallenato de mayor asistencia registrado en el país en los últimos 20 años, con una producción de calidad y una calurosa acogida del público caraqueño.

El concierto inundó la UCV de estrellas que representan diversas generaciones del género, quienes ofrecieron una velada inolvidable de vallenato clásico y moderno. El elenco internacional incluyó a íconos como Nelson Velásquez, Alex Manga, Rafael Santos (heredero del legado de Diomedes Díaz), y Los Embajadores Vallenatos.

Actuaciones memorables en la "Navidad Vallenata"

La energía se mantuvo en alto gracias a las destacadas presentaciones de Nelson Velásquez y Alex Manga quienes brillaron con su talento, mientras que Rafael Santos emocionó a los asistentes, consolidando su estatus como el primogénito del "Cacique de la Junta".

Por su parte, Los Embajadores Vallenatos hicieron vibrar al estadio con clásicos ineludibles como “El santo cachón” y “Se le moja la canoa”.

Aunque la agrupación Binomio de Oro no pudo estar presente por motivos de fuerza mayor, su legado fue honrado de manera espectacular. El excantante Didier Moreno se encargó de la representación, sorprendiendo y deleitando a los asistentes con los temas más emblemáticos del querido grupo, una actuación que fue recibida con efusivos aplausos.

El talento local también tuvo un espacio destacado, con las presentaciones de Yolbert y El Gocho, Dj Nando, El León Turbo Meke y Gio Fernández. Adicionalmente, el evento fue marco para la participación de la joven cantante Emily Galaviz, quien llevó la alegría y el sentir de la música venezolana con su prodigiosa voz, en un acto que "hermana naciones" a través de la cultura.