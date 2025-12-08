¡Insólito! Roban ropa interior usada a Elena Rose durante concierto

Suscríbete a nuestros canales

La cantante venezolana Elena Rose vivió un insólito momento tras bastidores de su concierto en Washington DC, cuando un fan pasó a su camerino y le robó su ropa interior usada durante el evento.

Todo quedó documentado en un video publicado en TikTok, cuando de manera sorpresiva la intérprete de “Me lo merezco” se percató de la ausencia de su prenda, aunque pensó que era una broma de su equipo de trabajo, cayó en cuenta de lo ocurrido.

“No me digas que nos robaron la pantaleta (…) no te lo puedo creer esa es la del show”, expresó la venezolana anonadada.

Un intruso en el camerino

En cada para de ‘Alma Tour 2025’, Elena Rose acostumbra a realizar un Meet and Greet con sus fanáticos, en donde vive un cálido momento junto ellos, entre charlas y fotos.

Sin embargo, todo indica que, un intruso aprovechó el descuido del personal y de seguridad para entrar en su camerino y arrebatarle su ropa interior.

Si bien la solución fue fácil: comprar otra ropa interior. Elena Rose se tomó el robo de su “pantaleta” con humor pese a la gravedad del asunto. “Eso es grave, la gente hace brujería con eso”, confesó.

Gira de Elena Rose por Estados Unidos

Tras el exitoso lanzamiento de su EP ‘Bendito Verano’, la artista se aventuró en su primera gira por Estados Unidos que inició el 28 de noviembre en el Fillmore Miami Beach, y recorrerá nueve ciudades, de las cuales ha visitado siete, siendo sus dos últimos shows en Los Ángeles y Chicago.