El Vinotinto Wilker Ángel desciende y se queda como agente libre

El cierre de la temporada 2025 está marcando un momento crítico en la carrera del defensor venezolano Wilker Ángel.

El zaguero, pieza habitual de la Vinotinto, no solo ha tenido que lidiar con problemas físicos, sino que ahora se enfrenta a la amarga realidad del descenso de su club, el Esporte Clube Juventude de Brasil, y a una inminente salida de la institución.

El equipo brasileño cerró la campaña en la penúltima posición de la Série A de Brasil (con 35 puntos), confirmando su caída a la Série B para el año 2026.

Este resultado deportivo, sumado a un final de año marcado por una lesión muscular que le impidió estar en los partidos decisivos, configura un panorama realmente negativo para el criollo.

Final de temporada negativo

Wilker Ángel, quien se unió al Juventude a principios de año proveniente del Criciúma, participó en 18 partidos de liga y sumó un gol, siendo titular en gran parte del torneo.

Sin embargo, su presencia se vio mermada en el tramo crucial de la temporada. A partir de septiembre, una lesión muscular lo apartó de las canchas, obligándolo a presenciar desde fuera la lucha infructuosa de su equipo por la permanencia.

Esta baja en el momento cumbre del campeonato, aunada a la fragilidad defensiva general que mostró el equipo a lo largo de la temporada (concediendo 69 goles en liga), ha impactado directamente en su futuro.

¡No seguirá en el club!

De acuerdo con el periodista especializado Mario Alberto Sánchez, la directiva del Juventude ha tomado la decisión de no renovar el contrato del defensor venezolano.

Su vínculo contractual finaliza el próximo 31 de diciembre de 2025, y al no ser extendido, Wilker Ángel quedará como agente libre. Esta situación lo obliga a buscar un nuevo destino con dos grandes desafíos a cuestas, recuperarse completamente de su lesión y dejar atrás la etiqueta del descenso.

A sus 32 años, y con la necesidad de mantenerse en el mejor nivel posible para seguir siendo considerado en la selección nacional, deberá moverse rápidamente en el mercado de invierno para encontrar un club que le ofrezca estabilidad y minutos de juego.