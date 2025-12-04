Oswaldo Vizcarrondo responde a Richard Páez sobre si tiene experiencia para dirigir a la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Desde septiembre de 2025 la Vinotinto no tiene un mandamás oficial en el banquillo, más allá de los interinatos de Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta en las dos fechas FIFA recientes. La decisión de cesantear a Fernando 'Bocha' Batista abrió un debate sobre su sucesor que aún sigue encima de la mesa.

Son muchas las voces autorizadas que han dado su opinión, una de ellas como la Richard Páez, respetadísimo en nuestro fútbol por lograr un cambio de mentalidad en la selección, que cuando asumió en 2001 solo estaba acostumbrada a las derrotas constantes.

Pues bien, el veterano estratega ha sido uno de los más activos en emitir su análisis de lo que debe ocurrir con el elenco nacional y es uno de los que ha pedido prudencia ante las personalidades que piden que el nuevo ciclo mundialista quede en las manos de Oswaldo Vizcarrondo.

De hecho, Páez -en exclusiva para Meridiano- dejó estas declaraciones: "Él está comenzando como debe comenzar, un técnico venezolano sobre todo, mostrando que sí confía en el talento del jugador que está conduciendo y eso es lo mejor que ha mostrado Oswaldo Vizcarrondo. Demuestra con la selección de los jugadores, con el esquema que juega y cómo juega la selección, que lo que él está pensando lo está haciendo realidad. Él está confiando en el jugador venezolano y hoy estamos viendo una categoría sub-17...con calidad de juego", dijo de entrada.

Oswaldo Vizcarrondo se siente capaz de dirigir a la Vinotinto

En su momento Páez siguió explicando: "Cuando uno ve eso (el juego de la sub-17) se dice: 'ese es un seleccionador potencial de la selección absoluta'. No lo vayamos a quemar, no le demos todo el sartén como me lo dieron a mí, pero yo tenía experiencia por el lado caliente".

Ahora bien, ha sido el propio Vizcarrondo el que ha querido dejar su respuesta sobre opiniones como esta. Lo hizo en el programa Teledeportes: "Obviamente esas decisiones (la de designar al DT de la absoluta) no pasan por mí. Ellos (en la FVF) saben lo que yo les puedo brindar y quiero generar. Después es una cuestión de toma de decisiones que va más arriba de mis funciones".

"Yo siento -en base a lo que yo transmití ahora- que tenemos los elementos para poder desarrollarlos (a jugadores). Yo sentí esa afinidad también con los jugadores. Los tipos (jugadores) están super conectados con nosotros (su puerto técnico) y aparte que te estas ganando tu vestuario, yo estuve allí. Esa es la base de un entrenador. Es la base de la selección, porque la selección no tiene mucho tiempo...es discurso, es engancharlos, que se identifiquen contigo y yo vi eso", dijo.

"Estaban super encantados porque ellos saben que resaltan cuando se hace colectivamente, después la individualidades vienen solas y ellos lo entendieron, que están brillando de manera colectiva", siguió comentando.

La FVF no espera designar un DT hasta 2026

Con todo lo que se viene hablando de opciones, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, fue entrevistado en Tama Stereo y analizó lo que ya han contemplado en su gestión, en unas declaraciones que han dado de qué hablar.

Por ejemplo, el mandatario federativo reflexionó sobre una propuesta que sigue en la mesa sobre el Mundial 2030, al que podrían clasificar 64 selecciones si la FIFA termina por aceptarlo.

“Entonces de qué te sirve traerte un técnico extranjero que te va a cobrar millones, si ya estás clasificado”, apuntó con relación a una confirmación en esa dirección, lo que ha generado un sinfín de expresiones.

A su vez, el propio presidente en el mismo programa reveló que la designación del técnico de la Vinotinto podría darse en enero o febrero de 2026, antes de confirmarse en Vancouver (abril) cómo sería la Copa del Mundo 2030.