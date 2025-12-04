Fútbol Internacional

Copa de Portugal: Quinta ronda. Fechas, horarios y dónde verla en Venezuela

Meridiano Televisión transmitirá en vivo y en exclusiva los mejores partidos de la quinta ronda de la Copa de Portugal 2025-2026

Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 04:52 pm
SL Benfica / FOTO: Cortesía
La Copa de Portugal está cada vez más reñida, con enfrentamientos de alto nivel y los mejores clubes lusos luchando por superar cada ronda eliminatoria por Meridiano Televisión.

Quinta ronda Copa de Portugal

  • Miércoles 17 de diciembre: CS Farense vs SL Benfica 4:45p.m.
  • Jueves 18 de diciembre: CD Santa Clara vs Sporting Lisboa 3:45p.m.
  • Jueves 18 de diciembre: FC Porto vs FC Famalicão 4:45p.m.
  • Martes 23 de diciembre: Caldas SC vs SC Braga 2:45p.m.

Además, todos estos partidos podrán disfrutarse en alta definición a través de las plataformas SimplePlus, Intergo, Netuno Go y AbaTV Go, ofreciendo mayor comodidad y calidad de imagen para quienes prefieran seguir la acción desde dispositivos móviles o servicios digitales.

Ya lo sabes, sintoniza Meridiano Televisión este 17, 18 y 23 de diciembre y no te pierdas los mejores encuentros de la Copa de Portugal.

Jueves 04 de Diciembre de 2025
