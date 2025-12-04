¿Dardo al Real Madrid? Joan Laporta soltó una frase peculiar sobre fichar a una superestrella

Suscríbete a nuestros canales

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, volvió nuevamente a la palestra, como viene siendo regular en los días más recientes. Ahora, su aparición se dio en un acto de 'La Vanguardia'.

Particularmente, posteriormente aprovechó el evento para analizar parte de la actualidad del club, en la que sigue un debate intenso sobre si la entidad debe incorporar jugadores en los mercados de pases venideros.

Por ejemplo, un tema sobre el que fue consultado tiene como protagonista a Robert Lewandowski, a quien se le termina contrato al finalizar la campaña cuando cumpla 38 años en 2026. Aún no hay decisión tomada en esta dirección y en esa línea se mantuvo el mandatario.

"Esto tendríais que hablarlo con Deco. Habrá que ver qué tal va la temporada de Lewandowski; es muy querido en la plantilla. Tiene buena relación con los jóvenes. Quizás necesitaremos algún recambio para estas posiciones; Deco está trabajando sobre todo de cara a junio, y otra a enero. Estaremos en disposición de hacer grandes operaciones en verano, pero nosotros no vamos a perder la cabeza por ningún jugador", dijo.

¿Joan Laporta lanzó un dardo al Real Madrid?

En la continuidad de las palabras del presidente culé hubo una frase particular, que en distintos sectores se ha entendido como un dardo a la gestión del Real Madrid en la ventana de traspasos.

Particularmente sus palabras llevaban una defensa a su Director deportivo, Deco, aunque en el trasfondo pudo haber mensaje a los merengues: "Si alguien piensa que fichando a un jugador de primera línea ganaríamos todos los partidos, nosotros podríamos acometer la operación, pero creo que no es tan necesario. Muchos gallos en un corral no suele funcionar; hay ejemplos que todos estamos pensando".

Esas palabras pudieron entenderse como un dardo a lo que enfrenta el equipo madridista con Kylian Mbappé y su encaje con otras estrellas en el equipo como Vinicius Jr.

Barcelona estaría preparado para fichar

El mandatario analizó el presente del club en cuanto a las opciones financieras que tienen para fichar y reconoció que están en dirección de preparar el contexto para poder incorporar efectivos si es necesario.

"En enero estábamos y renovamos a todos los futbolistas jóvenes, Lamine, Cubarsí, Fermín, Gavi... Hemos fichado a Joan Garcia, Bardghji... Nos hemos excedido y en breve podremos volver a estar en el 1/1. Queremos volver a eso para recuperar la normalidad; no nos angustia tanto. Tenemos un equipo competitivo y creo que podremos gestionar bien si hace falta para tener un equipo aún más competitivo. Además, tenemos la Masía; si hace falta una pieza más, creo que podremos conseguirlo".

Y agregó: "Deco está trabajando; seguramente habrá opciones de mercado si necesitamos reforzar el equipo; Flick está reconvirtiendo a jugadores como Gerard Martín o Eric. Que, por cierto, Eric estará renovado y firmará el jueves que viene. No puedo decir si ficharemos, pero si hace falta, estaremos preparados. Sé que piensan en alguna oportunidad de mercado, pero se tiene que estudiar muy a fondo".

Con todo esto, Joan Laporta no quiso poner nombres sobre la mesa, pese a que en medios españoles ya se asume que los azulgranas están detrás de nombres como Harry Kane o Nico Schlotterbeck para la defensa.