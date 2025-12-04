Candidata al Miss Venezuela 2025 abandona los ensayos en silla de ruedas

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado unos 4 meses desde que inició la temporada de la belleza y, este 4 de diciembre, el país conocerá a la nueva Miss Venezuela, la sucesora de Stephany Abasali que el próximo año viajará a Puerto Rico para luchar por la octava corona en el Miss Universo.

En este sentido, ha sido un arduo trabajo y largas horas de actividades y ensayos, por lo que no es descabellado pensar que una que otra candidata pueda fatigarse ante tanto trabajo. Fue precisamente lo que ocurrió con una de ellas la noche del 3 de diciembre en el Centro Comercial Líder.

¿Quién fue la candidata?

Tras finalizar el ensayo general, la representante del estado Miranda, Clara Vegas, fue vista saliendo en silla de ruedas del recinto donde se celebrará la noche final. Estaba acompañada otras personas, probablemente pertenecientes a su equipo de trabajo.

Aunque al inicio se manejaba la versión sobre una posible lesión en su tobillo, posteriormente indicaron que, se trató de una fatiga por el fuerte trabajo que tuvieron en el ensayo general.

En otras noticias afirman que, la joven de 23 años está recuperada y lista para brillar en la gala que estará animada por Maite Delgado y José Andrés Padrón. Cabe recordar que, Vegas es una de las favoritas para optar por la corona y el trono de este 2025.

¿Quién es Clara Vegas?

Clara Federica Vegas Goetz, es modelo, tiene 23 años y mide aproximadamente 1,84–1,85 m, lo que la hace una de las aspirantes más altas del certamen.

Pertenece a una familia ligada a los concursos de belleza, pues, su madre es Andreína Goetz, quien fue ganadora de Miss Venezuela 1990. Estudió artes escénicas en un conservatorio en el Reino Unido y ha trabajado desde joven como bailarina.

Su meta tras la postulación es proyectar una imagen moderna y combinar belleza, educación, compromiso artístico y autenticidad, algo que algunos creen podría renovar la percepción tradicional de los certámenes de belleza en Venezuela.