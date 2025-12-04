¡Evitarán la invasión! El Barcelona toma medidas previo a la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha anunciado una medida drástica y sin precedentes en la venta de entradas para el próximo encuentro de la UEFA Champions League, buscando evitar la repetición del polémico suceso ocurrido en abril de 2022.

El club ha confirmado que, de cara al partido europeo contra el Eintracht Frankfurt, las entradas para el feudo culé serán única y exclusivamente para los socios azulgranas.

No habrá "marea blanca"

La decisión tiene como objetivo garantizar que el Spotify Camp Nou no luzca de blanco, color que predominó en las gradas durante el enfrentamiento de la Europa League de 2022, donde miles de aficionados del Frankfurt consiguieron adquirir entradas en zonas no destinadas a la afición visitante.

El club quiere asegurar que el estadio presente un ambiente totalmente favorable a los intereses del equipo local, contando únicamente con el apoyo de sus seguidores más fieles.

La declaración oficial

La directiva azulgrana detalló las motivaciones de esta medida a través de un comunicado oficial, poniendo el foco en la seguridad y la identidad del club:

"Esta decisión se adopta con el objetivo de velar por la seguridad de la afición azulgrana y, al mismo tiempo, evitar que se repita el episodio vivido en abril de 2022, cuando una parte mayoritaria del público presente en el Spotify Camp Nou no pertenecía a la afición local."

Esta restricción busca cerrar todas las vías de acceso a revendedores y aficionados no locales, quienes en la ocasión anterior se valieron de canales de venta secundarios para adquirir un número masivo de localidades.

El precedente de 2022

El recuerdo del partido de cuartos de final de la Europa League de 2022 es doloroso para la afición y la institución.

En aquel encuentro, a pesar de que el Eintracht solo tenía asignadas 5.000 entradas oficiales, se estima que más de 25.000 seguidores alemanes ocuparon las gradas del Camp Nou, en una imagen que fue catalogada por muchos como una "humillación institucional".

Con esta nueva política de venta 100% exclusiva a socios, el FC Barcelona busca restablecer el control total sobre la distribución de las localidades, asegurando que solo los verdaderos culés puedan presenciar el duelo.