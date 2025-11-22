¡Fiesta en el Camp Nou! El Barcelona vuelve a casa con una goleada

Suscríbete a nuestros canales

El Spotify Camp Nou reabrió sus puertas por todo lo alto, y el FC Barcelona celebró su regreso a casa con una exhibición de fútbol total y una contundente goleada 4-0 sobre el Athletic Club de Bilbao.

Bajo la dirección de Hansi Flick, los azulgranas ofrecieron un espectáculo que desató la euforia en las gradas, demostrando una superioridad abrumadora y un estilo de juego ofensivo y vertical.

Con este triunfo, el Barça brindó una alegría inmensa a la afición que volvía a su templo y escaló puestos importantes en la tabla, igualando al Real Madrid en la cima con 31 puntos, a la espera del resultado de los merengues en su compromiso de mañana ante el Elche.

Inicio fulminante

Apenas se había asentado el encuentro cuando el Barcelona ejecutó una presión alta perfecta. Una recuperación de balón en zona peligrosa dejó a Robert Lewandowski, completamente solo frente al portero Unai Simón. El polaco no perdonó, marcando el primer gol del "nuevo" Spotify Camp Nou.

Más adelante, justo cuando el Athletic intentaba reordenarse y acercarse al descanso, Ferran Torres asestó el segundo golpe. El delantero español finalizó una gran jugada colectiva con precisión, ampliando la ventaja a 2-0 y derrumbando las esperanzas del conjunto vasco antes de enfilar el túnel de vestuarios.

Exhibición total

El regreso del segundo tiempo mantuvo la tónica, con un Barça hambriento que buscaba sentenciar la contienda. Fermín López se sumó a la fiesta goleadora, con una ejecución precisa, culminando otra jugada de ataque brillante.

La frustración del Athletic Club se hizo evidente cuando Oihan Sancet cometió una dura falta sobre el propio Fermín, que le costó la roja directa y dejar a su equipo con un jugador menos.

En la parte final del juego, Ferran Torres volvió a aparecer. El extremo firmó su doblete y selló la goleada 4-0. Con este resultado, el Barcelona se acuesta colíder de LaLiga, a la espera de un tropiezo del Real Madrid para tomar la cabeza en solitario.