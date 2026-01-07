Famosa supermodelo es captada en la playa en toples

Suscríbete a nuestros canales

La supermodelo y conductora alemana Heidi Klum, vivió momentos de mucha felicidad con su esposo Tom Kaulitz. Un paparazzi captó a la pareja abrazados bajo el sol, estando la rubia sin la parte superior de su traje de baño.

Una belleza sin miedo

En las imágenes aparece la conductora del popular show de costura “Proyect Runway”, abrazando y besando a su pareja, con sus senos al aire.

En otra aparece su esposo arreglando las pertenencias en la playa y Klum con enorme sonrisa, mostrando que no tiene nada de pudor y miedo en dejar su busto al aire libre.

Un panti en color negro y los lentes de sol, dieron el toque de libertad a la explosiva rubia y madre de cuatros hijos, fruto del amor que vivió con el cantante y compositor británico Seal.

La llama de la pasión se mantiene muy encendida en la pareja que se casó dos veces en el 2019, una por el civil y otra simbólica, que celebraron por todo lo alto en Italia, en la compañía de familiares y amigos cercanos.

Pura sensualidad

Hace pocos días la alemana, que fue por muchos años estrella de la marca de lencería Victoria’s Secret, posteó en su perfil de Instagram unas picantes imágenes con un bikini en color amarillo, que dejó a sus seguidores derretidos.

La belleza aprovechó un imponente lugar en el que estaba de vacaciones para posar con el ajustado bikini, demostrando lo conservada que tiene su silueta a los 52 años.