Farándula

Luis Olavarrieta regresa a la pantalla venezolana con un nuevo proyecto

El extalento de RCTV anunció la noticia en sus redes sociales 

Por

Meridiano

Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 02:20 pm
Luis Olavarrieta regresa a la pantalla venezolana con un nuevo proyecto
Luis Olavarrieta / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El periodista Luis Olavarrieta volverá a la televisión venezolana a partir del lunes 23 de febrero, en una ventana informativa y un nuevo espacio innovador para todos los televidentes.

NOTAS RELACIONADAS

El extalento de RCTV ha alcanzado una gran relevancia en plataformas digitales luego del lanzamiento de su canal de YouTube donde documenta, registra y entrevista a personalidades que han marcado la historia venezolana tanto en el medio artístico como en en el país.

¡Un triunfal regreso a la televisión!

Recientemente, el canal de la colina anunció la renovación de su emisión matutina, y con ella, el estreno de “Crónicas de Impacto con Luis Olavarrieta”, un bloque entero dedicado a “los sucesos que marcaron la historia, fueron importantes y están en la memoria colectiva” de los venezolanos.

Con este nuevo proyecto, Luis Olavarrieta vuelve a escribir su historia en la televisión, luego de haber formado parte de varios canales del país.

Por último, seguidores en redes sociales le han dejado mensajes de apoyo y expectativas por su nueva etapa en pantalla.

Luis Olavarrieta continúa con su canal de YouTube

Pese a esta nueva oportunidad, el periodista continuará con su espacio en la plataforma de videos, donde se pueden encontrar entrevistas y relatos vivos de los protagonistas de distintos acontecimientos que han marcado a Venezuela.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
La Rinconada Carreras Spring Training Japon Cristiano Ronaldo
Domingo 22 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula