Luis Olavarrieta regresa a la pantalla venezolana con un nuevo proyecto

El periodista Luis Olavarrieta volverá a la televisión venezolana a partir del lunes 23 de febrero, en una ventana informativa y un nuevo espacio innovador para todos los televidentes.

El extalento de RCTV ha alcanzado una gran relevancia en plataformas digitales luego del lanzamiento de su canal de YouTube donde documenta, registra y entrevista a personalidades que han marcado la historia venezolana tanto en el medio artístico como en en el país.

¡Un triunfal regreso a la televisión!

Recientemente, el canal de la colina anunció la renovación de su emisión matutina, y con ella, el estreno de “Crónicas de Impacto con Luis Olavarrieta”, un bloque entero dedicado a “los sucesos que marcaron la historia, fueron importantes y están en la memoria colectiva” de los venezolanos.

Con este nuevo proyecto, Luis Olavarrieta vuelve a escribir su historia en la televisión, luego de haber formado parte de varios canales del país.

Por último, seguidores en redes sociales le han dejado mensajes de apoyo y expectativas por su nueva etapa en pantalla.

Luis Olavarrieta continúa con su canal de YouTube

Pese a esta nueva oportunidad, el periodista continuará con su espacio en la plataforma de videos, donde se pueden encontrar entrevistas y relatos vivos de los protagonistas de distintos acontecimientos que han marcado a Venezuela.