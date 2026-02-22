Emely Barile no logra la corona del Reina Hispanoamericana

Suscríbete a nuestros canales

Aunque desde su llegada a la concentración logró destacar en distintas actividades, la representante de Venezuela, Emely Barile no logró coronarse como Reina Hispanoamericana 2026.

El certamen de belleza se llevó a cabo el 21 de febrero, en el Fexpocruz de Santa Cruz, en Bolivia, donde delegadas de varios países llevaron su cultura, mensaje y poderío en cada presentación.

El paso de Emely Barile por el certamen

Durante toda la velada, la creadora de contenido de 23 años, se impuso en el escenario con una gran barra que la acompañaba y su personalidad destacable. La presentación la realizó con su traje típico.

Cada etapa del concurso la fue superando, desde el desfile en traje de baño, hasta los top 13 y 8, llegando al cuadro finalistas, donde su respuesta a la temida ronda de preguntas fue de las más aplaudidas.

A la criolla se le preguntó sobre la migración, un tema que, afirmó conocer de cerca por ser venezolana, enviando un mensaje de empatía y unión con las demás culturas.

Pese a su destacado desempeño, Emely Barile quedó de quinta finalista en el Reina Hispanoamericana 2026.

Finalistas del Reina Hispanoamericana 2026