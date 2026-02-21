A revisar los cuadros: Jockey internacional no podrá cumplir sus montas en La Rinconada y este jinete venezolano lo sustituye

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer la tarde de este sábado 21 de febrero algunos cambios de montas de jockeys dentro de la programación de 11 carreras que se van a cumplir este domingo como parte de la novena reunión del año con la presencia del 5y6 nacional desde la sexta competencia.

La Rinconada: Cambios de montas para el domingo 22 de febrero

El INH publicó este sábado la información de un total de nueve cambios de montas que se realizaron a última hora sobre ejemplares a lo largo de las 11 competencias donde sobresale la ausencia del jockey internacional Juan Pablo Paoloni, el argentino tenía previsto participar con cuatro montas a cumplir, con ejemplares del Stud Los Audaces.

Además de la ausencia de Paoloni, quien logró cuatro triunfos en las primeras dos reuniones de la temporada y es el más reciente jockey en ganar el Clásico Internacional Simón Bolívar GI, el pasado mes de octubre del 2025.

Paoloni iba a cumplir los compromisos de los ejemplares I’m in the Mood en la sexta carrera, primera válida del 5y6 nacional, luego de la yegua Impetuosa en la novena de la competencia y cuarta válida, su tercera monta era en la décima carrera con la yegua Inspiración y cerraría con Preciosa en la última válida de la tarde dominical.

Todas sus montas ahora serán realizadas por el jockey profesional Jhonathan Aray. Además, se dio a conocer los cambios de montas del látigo Maikel Rodríguez de la yegua Miss Buena Vista por Larry Mejías y de Francis Rose en la séptima prueba por José Gilberto Hernández.

Una tercera monta de Maikel Rodríguez iba a ser en la octava competencia con el ejemplar Zaraceño, y ahora será montado por Feliz Velázquez, y Royal Honey, en la décima prueba, ahora será llevada por Aldry Siso.

Por último, en la última competencia, la yegua Sweet Galilea, la cual iba a ser montada por el jockey profesional Rubén Machuca, ahora tendrá en el lomo al jockey Arnaldo Chirinos.