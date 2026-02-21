Hipismo

A revisar los cuadros: Jockey internacional no podrá cumplir sus montas en La Rinconada y este jinete venezolano lo sustituye

El INH dio la información de los cambios de montas de tres jockeys y nueve ejemplares de siete carreras distintas

Saúl García
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 07:06 pm
A revisar los cuadros: Jockey internacional no podrá cumplir sus montas en La Rinconada y este jinete venezolano lo sustituye
José Aray
El Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer la tarde de este sábado 21 de febrero algunos cambios de montas de jockeys dentro de la programación de 11 carreras que se van a cumplir este domingo como parte de la novena reunión del año con la presencia del 5y6 nacional desde la sexta competencia.

El INH publicó este sábado la información de un total de nueve cambios de montas que se realizaron a última hora sobre ejemplares a lo largo de las 11 competencias donde sobresale la ausencia del jockey internacional Juan Pablo Paoloni, el argentino tenía previsto participar con cuatro montas a cumplir, con ejemplares del Stud Los Audaces.

Además de la ausencia de Paoloni, quien logró cuatro triunfos en las primeras dos reuniones de la temporada y es el más reciente jockey en ganar el Clásico Internacional Simón Bolívar GI, el pasado mes de octubre del 2025.

Paoloni iba a cumplir los compromisos de los ejemplares I’m in the Mood en la sexta carrera, primera válida del 5y6 nacional, luego de la yegua Impetuosa en la novena de la competencia y cuarta válida, su tercera monta era en la décima carrera con la yegua Inspiración y cerraría con Preciosa en la última válida de la tarde dominical.

Todas sus montas ahora serán realizadas por el jockey profesional Jhonathan Aray. Además, se dio a conocer los cambios de montas del látigo Maikel Rodríguez de la yegua Miss Buena Vista por Larry Mejías y de Francis Rose en la séptima prueba por José Gilberto Hernández.

Una tercera monta de Maikel Rodríguez iba a ser en la octava competencia con el ejemplar Zaraceño, y ahora será montado por Feliz Velázquez, y Royal Honey, en la décima prueba, ahora será llevada por Aldry Siso.

Por último, en la última competencia, la yegua Sweet Galilea, la cual iba a ser montada por el jockey profesional Rubén Machuca, ahora tendrá en el lomo al jockey Arnaldo Chirinos.

Sabado 21 de Febrero de 2026
Hipismo