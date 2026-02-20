¿Cómo están Linda Bizkaia y Canela Time? El entrenador Fernando Parilli Tota nos lo cuenta

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los entrenadores que ha comenzado con una buena marcha de victorias en las primeras reuniones, es Fernando Parilli Tota, quien forma parte de los más ganadores del naciente meeting con siete triunfos hasta los momentos y para este domingo contará con la presencia de cinco ejemplares de su cuadra para correr.

La Rinconada: Ejemplares de Fernando Parilli Tota

El primer ejemplar de Parilli Tota en salir a correr es la yegua Sugar Cane con la monta del jockey aprendiz Oliver Medina, de la cual dijo lo siguiente, “Se encuentra bastante bien, se mantiene a base de pony, carrera difícil, pero ella luce bastante fuerte en la carrera”.

“El caballo Macuto se encuentra bastante bien, le toca una carrera difícil, acompáñenlo con los favoritos, mientras que la yegua la Chipilina se encuentra bien, más no quiere correr, así que esperemos que mejore el domingo”.

“La yegua Linda Bizkaia reaparece, ha tenido bastantes problemas de salud, esta un poquito falta todavía, pero el lote es accesible y estará en la pelea, pro último, la yegua Canela Time se encuentra bastante bien, es difícil correrla porque le tiene miedo a la arena, pero no es de extrañar eso de ella, para mi estará en la pelea”.