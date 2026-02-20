Nace el primer producto de un hijo de Gun Runner en Venezuela del 2026

Suscríbete a nuestros canales

La cría y crecimiento de la producción de ejemplares purasangres en Venezuela sigue en crecimiento como en los últimos años, y este viernes el Haras Los Samanes Polo & Racing informó el nacimiento del primero producto de un hijo de Gun Runner en Venezuela

La Rinconada: primero producto de un hijo de Gun Runner en Venezuela

La cuenta oficial del Haras Los Samanes Polo & Racing dio a conocer este viernes que este año, les ha nacido un potro alazán en la primera producción del semental Mr Gun en la yegua madre y ganadora clásica como purasangre Sharapova nacida por Great Hunter.

De esta manera, se da inicio a la primera producción de potros nacidos por un hijo del campeón norteamericano y elegido tresañero del año en la temporada 2017, y el cual fue https://meridiano.net/usa/hipismo/semental-que-tiene-un-hijo-en-venezuela-es-exaltado-al-salon-de-la-fama-de-estados-unidos-20248214350exaltado al Hall of Fame del turf en Estados Unidos en el 2024.

Los productos de Gun Runner comenzaron a ser subastados en el 2021 y Semental líder a nivel mundial de ejemplares de 2 años en 2021, así como semental debutante (leading freshman sire) líder en Norteamérica el mismo año.

Debemos recordar que Gun Runner finalizó con una campaña excepcional de 12 victorias en 19 presentaciones con tres segundos y dos terceros, y ganó diez pruebas de grado, de las cuales seis, fueron G1, incluyendo la Pegasus World Cup en Gulfstream Park y la Breeders’ Cup Classic en Del Mal Racing.

Semental y yegua madre

Su hijo, Mr Gun no corrió como purasangre, es nacido el 14 de enero del 2021 en la yegua Spice Island por Tabasco Cat, es un producto de los Samanes en su estancia de Estados Unidos, y llegó a Venezuela para ser integrado al grupo de sementales el pasado 23 de mayo del 2024, en información dada a conocer por nuestro portal.

El potro Alazán es el segundo producto de la yegua madre Sharapova, campeona clásica y del Caribe en el 2022, año donde ganó el titulo de campeona madura. Su primer producto saldrá a las subastas como yearling este año, es nacido del semental Slew's Tizzy, fallecido en el 2023 después de la temporada de montas de ese año.