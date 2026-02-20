MLB: Everson Pereira fue sacado del lineup en primer juego de los Medias Blancas

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la Liga del Cactus en el Spring Ttaining trajo consigo la primera preocupación médica para los Medias Blancas de Chicago. Everson Pereira, una de las piezas jóvenes más interesantes del equipo para esta temporada 2026, tuvo que ser retirado de la alineación titular este viernes poco antes del primer encuentro de la primavera.

La noticia, confirmada por diversas fuentes cercanas al equipo en Arizona, detalla que el jardinero venezolano presenta rigidez en su costado derecho. Aunque el cuerpo técnico ha optado por la cautela, el movimiento genera una pausa inesperada en la competencia interna por un puesto en el roster del Día Inaugural.

De acuerdo con el reporte de Scott Merkin de MLB.com, la decisión de retirar a Pereira fue estrictamente por precaución. La rigidez en el costado es una dolencia común durante las primeras etapas del entrenamiento primaveral, cuando los jugadores intensifican la carga de trabajo tras el receso invernal.

A pesar de que el término "rigidez" suele encender las alarmas por posibles distensiones musculares, el panorama inicial sugiere que se trata de un problema menor. Se espera que el joven de 24 años sea evaluado día a día, con el objetivo de que regrese a la acción en los próximos encuentros de la Liga del Cactus sin que esto afecte su preparación a largo plazo.

Tristan Peters toma el relevo en el jardín derecho

Ante la baja de última hora de Pereira, el manager Will Venable realizó ajustes inmediatos en su orden al bate. Tristan Peters fue el encargado de ocupar la vacante en el jardín derecho, asumiendo además el octavo puesto en la alineación para el choque del viernes.

Everson Pereira llegó a los Medias Blancas en noviembre pasado mediante un canje con los Rays de Tampa Bay buscando finalmente consolidar el potencial que mostró en las granjas de los Yankees de Nueva York. Con 50 juegos de experiencia previa en las Grandes Ligas, el venezolano sabe que esta primavera es crucial para su carrera.