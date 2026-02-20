Datos para apostar en las carreras de la Rinconada este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Once carreras inscritas en el Hipódromo Internacional La Rinconada para este domingo 22 de febrero de 2026 y puedes apostarle a cada una de ellas, incluso sellar tus tickets en MeridianoBet.

Una de las más relevantes para apostar es la décima carrera del día, la quinta válida, donde competirán yeguas nacionales e importadas de 6 y más años en una distancia de 1.100 metros.

Las potras son: Lady Soal (1), Spring Training (2), Royal Honey (3), Inspiración (4), Coffee Time (5), Keep On Rockin (USA) (6), Cheetah (7), Waya Waya (8), Essencial White (9) y Victoria de Oro (10). MeridianoBet apostaría a 4-6-10-8

Si deseas más datos para tus apuestas y sellar tus tickets en el 5y6 nacional con un Bono Cashback incluido, te invitamos a seguir la cuenta en Instagram @mbetnet donde los especialistas comparten información todas las semanas.

Y, para realizar tus jugadas, incluso en otras disciplinas deportivas nacionales e internacionales, puedes ingresar en www.meridianobet.net donde juegas, ganas y cobras seguro.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González