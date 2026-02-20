Alerta de dividendo: Tigerhon baja de agrupación con Emisael Jaramillo y ofrece 5-1 para el sábado en Santa Anita

Suscríbete a nuestros canales

La incursión de Emisael Jaramillo en el circuito de California está marcando un hito en su carrera. El fusta guariqueño se ha establecido con éxito en Santa Anita Park, donde semana tras semana recibe mejores oportunidades de establos de primera línea.

Para la cartelera de este sábado 21 de febrero, Jaramillo firmó cinco montas, y su actividad en la quinta carrera: un Claiming de $32,000 en distancia de 6 1/2 furlongs (1,300 metros) sobre el césped. En este evento, conducirá a un ejemplar con una opción clara de victoria que podría ofrecer un retorno muy atractivo para los apostadores.

Tigerhon (FR): Experiencia y condición en el pasto

En yunta con el efectivo entrenador Peter Miller, Jaramillo llevará las riendas de Tigerhon (FR) (número 1), un rendidor corredor de 8 años que conoce a la perfección la pista de grama de Santa Anita.

El historial de Tigerhon (FR) es garantía de competitividad: acumula 28 actuaciones con balance de 5-7-6 y más de $250,000 en premios. Sin embargo, su efectividad en la grama específica de Santa Anita es lo que llama la atención, con una victoria, 4 segundos y 4 terceros en 15 intentos.

Cotizado 5-1 en el Morning Line, este hijo de Bated Breath (GB) viene de correr bajo el mando de Jaramillo el pasado 15 de enero en un lote superior (Claiming $50,000). En esa ocasión, corrió cerca del paso, dominó en la entrada de la recta y solo cedió en los 100 metros finales ante Beef Winslow, ganador de la prueba en tiempo global de 1:15.3 para 6 1/2 furlongs.

Tras esa actuación, el ejemplar llega "en el aire": registra cuatro briseos en el San Luis Rey Training Center, y uno de sus ajustes del 10 de febrero, fue llamativo donde detuvo el crono en 48.3 para los 800 metros en arena, siendo el tercer mejor tiempo del día. Por su condición actual y el cambio de grupo, Tigerhon (Fr) es una gran opción para conseguir dividendos de la jornada.