Responde a su precio: Así fue el estreno del purasangre de los $2.4 millones en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

La programación de la jornada en Santa Anita Park se realizó este sábado 31 de enero con un total de nueve competencias que incluyó dos pruebas selectivas de Grado: San Pasqual Stakes (G2) y el Megahertz Stakes (G3).

Potente: Potro Costoso Santa Anita Park Datos Hípicos

La sexta carrera se efectuó un Maiden Special Weight de 70 mil dólares, en distancia de 6 furlongs (1.200 metros) en pista de arena y reservada para ejemplares de 3 años. En principio la nómina estaba conformada por ocho participantes, pero en vista que retiraron a tres competidores, la misma se redujo a cinco corredores.

Uno de los potros que debutó en esta prueba fue Potente, con la monta del jockey asiático Kazushi Kimura y presentado por Bob Baffert para los colores del Speedway Stables Llc.

Hay que recordar que Potente es un hijo del múltiple líder semental Into Mischief en Sweet Sting. Dicho purasangre paralizó las acciones en las subastas de Fasig-Tipton Midlantic celebrada en el mes de agosto de 2024 en Saratoga, Nueva York, donde el Speedway Stables desembolsó la cantidad de 2.4 millones de dólares por su propiedad.

Momento en la carrera: Potente Debut Santa Anita Park

Desde el momento de la partida el debutante tresañero del "Tío Bob" se mantuvo en punta durante parte del recorrido y pese al acoso de Captain Shreve en los metros finales, el pupilo de Baffert no se resistió y terminó de cruzar al espejo de punta a punta.

El castaño Potente logró el crono de 1:10.65 para el tiro de los 1.200 metros y abonó un dividendo de $3.20 a ganador, así como un $2,10 tanto a Placé como a Show.