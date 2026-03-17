Farándula

Muere a los 89 años Matt Clark, legendario actor de "Volver al Futuro 3"

Familiares escribieron un doloroso mensaje, resaltando el buen corazón del artista 

Por

Elvis González
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 11:44 am
Muere a los 89 años Matt Clark, legendario actor de "Volver al Futuro 3"
"Volver al Futuro 3" / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La industria del cine de Hollywood está de luto, al confirmarse la muerte del actor Matt Clark a los 89 años. El artista falleció el domingo 15 de marzo, según información recogida en diversos medios estadounidenses.

NOTAS RELACIONADAS

Muerte de Clark

Afirman que Matt falleció tras fuertes complicaciones de una cirugía de columna que le habían realizado hace tiempo.

“Amaba y respetaba su trabajo, pero no estaba interesado en la fama. Se sentía muy afortunado por su carrera”, escribieron sus familiares en un comunicado.

El nacido en 1936, realizó el personaje del camarero Chester, en la película  “Volver al futuro 3”, en la que se hizo muy famoso por la escena de realizar una poción “levanta muertos”, que revive al doctor Doc Brown.

Las redes sociales se llenaron de mensajes, recuerdos y condolencias para sus familiares, por un actor que participó en múltiples proyectos con éxito. 

Estuvo en pantalla con otros grandes del cine, como Clint Eastwood y Robert Redford, este último falleció en el 2025, dejando un gran legado en la meca del cine de Hollywood.

Mensajes de despedida

“Que descanse en paz”, “Adiós, camarero”, “El creador del levanta Muertos”, “Descanse en paz SÚPER HOMBRE”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Martes 17 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?