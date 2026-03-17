Muere a los 89 años Matt Clark, legendario actor de "Volver al Futuro 3"

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La industria del cine de Hollywood está de luto, al confirmarse la muerte del actor Matt Clark a los 89 años. El artista falleció el domingo 15 de marzo, según información recogida en diversos medios estadounidenses.

Muerte de Clark

Afirman que Matt falleció tras fuertes complicaciones de una cirugía de columna que le habían realizado hace tiempo.

“Amaba y respetaba su trabajo, pero no estaba interesado en la fama. Se sentía muy afortunado por su carrera”, escribieron sus familiares en un comunicado.

El nacido en 1936, realizó el personaje del camarero Chester, en la película “Volver al futuro 3”, en la que se hizo muy famoso por la escena de realizar una poción “levanta muertos”, que revive al doctor Doc Brown.

Las redes sociales se llenaron de mensajes, recuerdos y condolencias para sus familiares, por un actor que participó en múltiples proyectos con éxito.

Estuvo en pantalla con otros grandes del cine, como Clint Eastwood y Robert Redford, este último falleció en el 2025, dejando un gran legado en la meca del cine de Hollywood.

Mensajes de despedida

“Que descanse en paz”, “Adiós, camarero”, “El creador del levanta Muertos”, “Descanse en paz SÚPER HOMBRE”, son algunos de los comentarios en redes sociales.