La muerte se registró el domingo en su casa ubicada en Middleburg, Virginia

Por

Kleimar Reina
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 03:18 pm
Muere Robert Duvall a los 95 años, querido actor de “El Padrino”
Robert Duvall / Cortesía
Hollywood pierde una de sus máximas estrellas. A través de un comunicado se informó la muerte de Robert Duvall a los 95 años, actor conocido por su personaje en “El Padrino” y “Apocalypsis Now”.

Su agencia lamentó su pérdida y agregó que no se realizará un servicio formal para ser velado, en cambio familiares invitan a rendirle honores a hacerlo de una forma acorde con su manera de vivir.

“La familia anima a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”, se lee en el escrito.

Robert Duvall falleció en su residencia en Middleburg, Virginia, el domingo 15 de febrero. Hasta el momento se desconocen las causas.

Robert Duvall, un actor excepcional en Hollywood

Su carrera en la actuación que abarca siete décadas se caracterizó por encarnar personajes complejos y diversos, lo que le valió siete nominaciones al Ócar. Por su interpretación de Mac Sledge en 'Gracias y favores' ganó su primera y única estatuilla en los prestigiosos premios.

Robert Duvall también brilló en “Apocalypsis Now”, “'Paloma Solitaria” (1989), “Camino al cielo”, “El Gran Santini” yEl Padrino”, una de sus mayores obras y con la cual es recordado.

