Una semana para la historia: Manuel Franco gana 13 en cinco días y asalta el liderato del meeting en Aqueduct

El jockey profesional Manuel Franco se convirtió en la gran figura de la semana de competencias en el hipódromo de Aqueduct, que se desarrollaron entre el miércoles 11 y el domingo 15 de febrero en el condado del mismo nombre en Nueva York.

Victorias de Manuel Franco el domingo en Aqueduct

La tarde de este domingo comenzó para el látigo boricua Manuel Franco, como había pasado toda la semana, en el paddock de ganadores, al triunfar en la primera prueba en un Maiden Claiming de $48.000 con el ejemplar Doppio Espresso, del trainer Raymon Handal en un tiempo de 1.14.03 para los 1.200 metros en arena que recorrió con un dividendo de $5.46, $2.88 y $2.10.

Luego en la tercera carrera del domingo, en un Claiming de $43.000, Franco triunfaría con Awesome Empire, pensionado del trainer Gustavo Rodríguez en un tiempo de 1.38.92 para la milla en la arena con un pago de $17.34 a ganador, $8.34 el place y $3.98 el show.

Con estos triunfos, el experimentado jockey puertorriqueño cerró una semana para la historia, donde consiguió hasta 13 victorias entre las cinco fechas que se realizaron en el óvalo de Aqueduct entre el miércoles 11 y el domingo 15 de febrero y que incluye su día histórico el jueves 12 de febrero, donde triunfó en seis carreras de nueve compromisos de montas que cumplió ese día.

Manuel Franco ahora tiene una campaña en el 2026 de 31 victorias en 150 montas y llegó a las 2.496 ganancias en su carrera en Estados Unidos. Con esta semana de triunfos que alanzó, Franco se convirtió en el líder del meeting con 29 victorias y deja de segundo al panameño José Lezcano.