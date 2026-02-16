Sonny León se lució a bordo de Creed's Gold en el The Lightning City Stakes de $100,000

Suscríbete a nuestros canales

Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, celebró este sábado diez carreras en la que incluyó las ediciones 23 del The Turf Dash Stakes y el The Lightning City Stakes, ambos de $100,000 cada uno.

Sonny León, con una magistral conducción se adjudicó el The Lightning City Stakes de $100,000 sobre la yegua Creed's Gold, de 5 años, que regresó en excelente forma tras siete meses de inactividad, remontando en la recta final para quedarse con los honores.

Sonny León es tercero en el standing

Sonny León, el segundo Derby Winner venezolano, colocó su selló en la pista de Tampa Bay Donws, en la jornada sabatina tras llevarse en gran demonstración con la yegua Creed’s Gold, la edición 23 del The Lightning City Stakes de $100,000 de mil metros en pista de grama, en crono de 56.02 para el entrenador Mark Casse.

El tiempo de Creed's Gold, quedó a menos de un segundo del récord para el stakes impuesto por Jean Elizabeth de 2020. Ahora la ganadora tiene 5 victorias en 12 presentaciones, lo que elevó sus ganancias de carrera a $316,688, para los colores de Kristin Meldahl.

Sonny León, suma 34 victorias en el meet de Tampa Bay Downs, para ubicarse tercero, detrás de Marín y Camacho. León, regresa el miércoles con siete montas para la jornada de nueve carreras programadas.