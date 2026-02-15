Reconocido cantante urbano sufre terrible accidente automovilístico

Suscríbete a nuestros canales

En la madrugada de este domingo 15 de febrero de 2026, el reconocido artista urbano dominicano El Alfa vivió momentos de tensión tras un aparatoso accidente de tránsito en el corazón del Distrito Nacional, República Dominicana.

El artista fue víctima de una colisión

El suceso se registró alrededor de las 2:30 a.m. en la intersección de la avenida Tiradentes con la avenida Roberto Pastoriza, en Santo Domingo, cuando el Ferrari SF90 color negro perdió el control y terminó impactando violentamente contra un poste del tendido eléctrico, que colapsó tras el golpe.

La fuerza del choque no solo provocó la caída de la estructura, sino que también causó daños a varios vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones.

Testigos que presenciaron la escena describieron un estruendo que alertó a los residentes de la zona y rápidamente llamó la atención de los equipos de emergencia.

Estado de salud de El Alfa

Tras el impacto, el intérprete de éxitos como "Singapur" fue rápidamente auxiliado y retirado del lugar para recibir atención médica. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que El Alfa se encuentra estable y sin lesiones de gravedad.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) respondió al llamado y se presentó en el lugar para coordinar el levantamiento del poste derribado, gestionar el tránsito y resguardar la zona mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.

Aunque las causas específicas del accidente aún están bajo investigación, fuentes oficiales no descartan que el exceso de velocidad o la pérdida de control del vehículo hayan sido factores determinantes.

Las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias precisas del siniestro y determinar responsabilidades si las hubiere.