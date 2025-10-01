Justin Bieber se rinde al dembow “4K” de El Alfa, El Jefe

Suscríbete a nuestros canales

Justin Bieber siempre sabe cómo revolucionar las redes sociales y esta vez no fue la excepción. El 1 de octubre, el cantante canadiense sorprendió a sus fans al compartir un video disfrutando del ritmo del dembow dominicano.

Sin comentario alguno, el artista se vio gozando muy a gusto de la música del artista dominicano, El Alfa El Jefe, quien ha pegado temas como: “4K”, “La mamá de la mamá” y “Suave”.

Justin Bieber se goza el "4K"

En el video se le ve al esposo de Hailey Bieber entusiasmado mientras suena de fondo “4K”, ese hit que se popularizó en el año 2020 y muy pronto podremos disfrutar con la voz de la mismísima celebridad canadiense.

El audiovisual que lo muestra con capucha y gafas oscuras, moviéndose de forma natural al compás del dembow desató cualquier cantidad de comentarios.

Además de las múltiples banderas de República Dominicana que adornan el post, también se leen mensajes como: “Eso bebe! Alócate”, “Jajaja tuve que entrar al perfil 2 veces para ver que esto era real”, “Me alegra que este video no sea IA”, “Jaja no me esperaba este audio”.

¿Se viene un remix?

Tras la publicación del intérprete de “Baby”, Emmanuel Herrera Batista o El Alfa, El Jefe como es conocido mundialmente, hizo eco del video de Justin con una descripción bastante sugerente.

“Esto era una sorpresa para el miércoles 15 pero @lilbieber lo hizo oficial!! 4K remix”, escribió el cantante emocionando a sus seguidores. No obstante, muchos aseguran que, solo es una broma por parte del dominicano.

Hasta el momento, se desconoce si realmente el próximo 15 de octubre ambas estrellas estrenarán una nueva versión de este exitoso tema. Lo que sí es cierto es que, en caso de darse esta colaboración, Herrera Batista podría retirarse de la música a lo grande.