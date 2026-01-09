Ana Gabriel revela romántica foto con su supuesta esposa ¡Puro amor!

Suscríbete a nuestros canales

La vida personal de la cantante y compositora mexicana Ana Gabriel es todo un misterio, que la prensa e internautas desean conocer. Y es que, recientemente la intérprete de “Luna”, posteó una fotografía con una mujer y un mensaje que ha dejado a todos intrigados.

Fotografía de Ana Gabriel y su supuesta esposa

“Feliz cumpleaños mi amor”, fue el mensaje que posteó Gabriel en sus redes sociales, en el mes de diciembre de 2025, junto a una selfie muy sonriente con la supuesta mujer que le habría robado el corazón.

La foto logró ser tendencia en las plataformas 2.0 generando todo tipo de comentarios. Sin embargo, el post fue borrado de todas las redes oficiales de la estrella mexicana, creadora de grandes éxitos como “Simplemente amigos”, “Tú lo decidiste”, “El cigarrillo”, “Y aquí estoy”, entre otros.

Tras la imagen internautas y seguidores de la nacida el 10 de diciembre de 1955, con el nombre de María Guadalupe Araujo Yong​, han mencionado que es su pareja, con quien habría contraído nupcias en el 2024, en una íntima ceremonia.

La artista había mostrado en un video un anillo de casada, que tenía su corazón repleto de amor y que estaba lista para comenzar una luna de miel de ensueño.

¿Quién es la mujer?

Afirman que “La Diva de América” está casada con Silvana Rojas, quien antes era su gran fanática y de origen peruano.

Periodistas han asegurado que la intérprete invitó a la mujer de 30 años, a un concierto en el año 2023 en Francia. Según Silvana viajó en la compañía de su madre en un avión privado.

La mujer también es psicóloga y tiene todas sus redes sociales totalmente privadas, para evitar más comentarios de la prensa.