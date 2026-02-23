MLB: José Ramírez estrena su cuenta de jonrones en el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

El antesalista de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, conectó su primer cuadrangular de la pretemporada 2026 durante el encuentro frente a los Cascabeles de Arizona. El batazo se produjo en la baja del quinto inning para ampliar la ventaja de los Guardianes 5 a 0.

Ramírez sentenció un sinker a 90 millas del lanzador Antonio Menéndez con un impacto sólido hacia el jardín derecho para remolcar tres carreras. El batazo recorrió 386 pies y salió a una velocidad de 105.7 millas por hora.

En su segundo turno, Ramírez conectó doble para cerrar la jornada con cuatro empujadas y una anotada en tres turnos al bate.