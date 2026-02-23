MLB: As de los Dodgers en duda para el Opening Day

Suscríbete a nuestros canales

La planificación de los Dodgers de Los Ángeles para el inicio de la temporada 2026 ha encontrado su primer obstáculo. El mánager del equipo, Dave Roberts, confirmó que el lanzador zurdo Blake Snell presenta un retraso en su preparación física, lo que pone en duda su participación en el día inaugural programado para finales de marzo.

El plan de los Dodgers

Snell, de 33 años, se encuentra actualmente realizando trabajos de pitcheos sobre terreno plano. Esta etapa del entrenamiento lo sitúa por detrás del resto de los abridores del roster, quienes ya avanzan en sesiones de mayor intensidad. La causa principal de este enfoque conservador radica en los problemas persistentes de hombro que limitaron al serpentinero a solo 11 aperturas durante la campaña regular anterior.

Dave Roberts fue enfático al declarar ante los medios que el Opening Day no es una fecha inamovible para el debut del jugador. La prioridad de la organización es garantizar una recuperación integral que permita al lanzador mantener la consistencia a lo largo de todo el calendario, evitando recaídas prematuras por acelerar los tiempos de reacondicionamiento en el Spring Training.

Para que Snell pueda integrarse a la rotación activa, deberá superar fases críticas en las próximas semanas. El siguiente paso implica que el zurdo sea capaz de enfrentar a bateadores en prácticas controladas. Hasta que esta etapa no se cumpla, la gerencia no emitirá un cronograma definitivo sobre su retorno a la lomita.

A pesar de la incertidumbre actual, las expectativas generales apuntan a que Snell se incorpore al equipo en las primeras etapas de la temporada. No obstante, el tiempo disponible en el calendario de primavera se reduce, y la falta de actividad en el montículo de prácticas refuerza la posibilidad de que comience el año en la lista de lesionados para completar su fortalecimiento.