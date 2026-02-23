MLB: Moisés Ballesteros tiene claro sus objetivos este año con Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Luego de resolver unos inconvenientes con su visa, Moisés Ballesteros finalmente pudo reportarse al Spring Training de los Cachorros de Chicago, equipo que ha puesto una enorme fe sobre él para este 2026. Y es que como muchos recordarán, el chamo de Los Teques debutó en Grandes Ligas la campaña pasada.

Ballesteros busca un puesto fijo

El grandeliga venezolano tuvo que pasar semana y media en Colombia mientras resolvía sus papeles para ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, durante su estancia en dicho país no quiso perder tiempo y encontró un estadio cerca de su hotel para entrenar y mantenerse en forma.

Ya una vez en territorio norteamericano, Moisés Ballesteros se puso manos a la obra en el campamento del conjunto de Chicago, en Sloan Park, Mesa, Arizona, para iniciar la pretemporada con todo.

"Estaba lleno de ansiedad. Pero me alegra ahora estar aquí, con mi equipo. Estoy muy entusiasmado por hablar con ellos y listo para volver a trabajar", le dijo a los medios de prensa el pasado domingo.

Cabe recordar que el joven de 22 años de edad es el prospecto mejor cotizado de los Cachorros de Chicago, y para la venidera temporada 2026 tiene claro que uno de sus objetivos es ganarse un puesto dentro del equipo. Para ello deberá trabajar el doble y así demostrar que tiene con qué para jugar en las Grandes Ligas.

"Siempre trato de mantener la misma mentalidad, de ganarme un lugar dentro del equipo. Trato de no estar muy cómodo, sino de trabajar mucho más. Quiero dar lo mejor de mi esta temporada. Tratar de conseguir mejores números que la temporada pasada. Espero que podamos llegar a la Serie Mundial este año, porque ese siempre es el objetivo", concluyó.