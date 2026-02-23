MLB: ¿Qué equipo de la LVBP tiene más representantes en el Spring Training 2026?

Suscríbete a nuestros canales

El Spring Training de la MLB no baja su marcha. Tal como ha sido costumbre a lo largo de los años, la presencia de peloteros venezolanos se consolida cada vez más, lo que deja este 2026 con muchas expectativas. Y es que hasta la fecha, los ocho equipos que conforman la LVBP cuentan con un buen número de representantes.

La LVBP siempre presente en el Spring Training

Según datos que ha recolectado la cuenta de X @VzlanosMLB, un total de 148 jugadores venezolanos se han reportado a los entrenamientos primaverales con sus respectivas organizaciones. El último en sumarse fue Thairo Estrada, quien llegó a un acuerdo este lunes con los Orioles de Baltimore.

Ahora bien, esos 148 peloteros se distribuyen de la siguiente manera: 50 lanzadores, 39 receptores, 39 infielders y 20 jardineros. Hay que mencionar que en los próximos días podría seguir aumentando dicha cifra. Recordemos que el récord es de 152 jugadores y se estableció en los entrenamientos primaverales del 2025.

Asimismo, vale resaltar que la organización de la LVBP con más peloteros en estas instancias son los Leones del Caracas, seguido de Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira. A continuación, la distribución completa: