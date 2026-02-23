Erika Schwarzgruber fue operada por molestia: "Puedo cerrar un ciclo"

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Erika Schwarzgruber informó que entró por tercera ocasión a quirófano para una operación de nariz. La criolla había vivido una mala intervención en el pasado, que la había dejado con secuelas y burlas que le hicieron en redes sociales.

Nueva intervención

Erika comentó que decidió hacer la intervención con el fin de mejorar su salud, ya que las primeras dos operaciones le habían causado dolores, en especial por haber tenido una bacteria.

Afirmó que fueron cuatro años que no sentía la nariz, que tenía fuertes dolores y veía en el espejo como su nariz estaba torcida, chata y con una forma extraña que no era de su agrado.

“11 de febrero después de 4 años, volví a operarme por tercera vez. SI TERCERA VEZ. (Nunca les conté que en mi primera cirugía me compliqué horrible con una bacteria que casi me mata, literal perdí mi nariz”, escribió.

Destacó que con la nueva operación a manos del cirujano plástico, José́ Ramón Velásquez, puede cerrar un ciclo de dolor, burlas y señalamientos que muchas personas le hicieron, y que considera fueron incómodas de llevar.

“Cuando algunas personas se burlan, te ponen sobrenombres, hablan sin saber si te hacen daño o no. Lo mejor es el silencio”, destacó.

Todo el proceso

Schwarzgruber grabó todo lo que realizó previo y post operación con el especialista, a quien agradeció por ayudarla junto a su equipo de profesionales.

Erika había sido operada hace algunos años por un reconocido cirujano de reinas de belleza y figuras públicas del país.