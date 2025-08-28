Exponen todos los trapos sucios de Erika y Patricia Schwarzgruber

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva polémica rodea la vida de las hermanas Erika y Patricia Schwarzgruber, a quienes le han expuesto su lado más oscuro en redes sociales. La responsable de hacerlo es la comunicadora venezolana Jostin Montilla, conocida como ‘La Parecera Jostin’.

Desde la celebración de los 15 años de la hija de Patricia y Jonathan Montenegro, las hermanitas han vuelto a la palestra pública, pero a través de las controversias por las opiniones divididas de los protagonistas.

Las hermanas hacen sus “trabajitos”

Ahora en un nuevo capítulo… sale a la luz los supuestos “trabajitos” que, según ‘La parcera”, las actrices hacen a sus “enemigos” para hacer daño, entre sus víctimas estarían Jonathan Montenegro y Daniel Otayek, padres de los hijos de Patricia.

La relación cercana de las Schwarzgruber con la bujería las ha llevado a hacer “amarres y trabajitos para hacer el mal a la gente”, afirmó Jostin, quien publicó una supuesta fotografía del interior de una de sus casas con una virgen enjaulada.

La relación abierta de Erika Schwarzgruber y su esposo

En cuanto al matrimonio que mantiene Erika Schwarzgruber y su esposo Abraham, reveló que ambos mantienen una relación abierta, en donde tienen la libertad de estar con cualquier persona.

A pesar de tantas afirmaciones, ninguna de las actrices ha hecho una declaración pública sobre el tema, dejando a tela de juicio la decisión de los usuarios de creer o no en la comunicadora.

Alerta por amenazas

Luego de destapar los “trapos sucios” de Erika y Patricia Schwarzgruber; el 27 de agosto, la creadora de contenido informó ser víctimas de amenazas por parte de los involucrados y Daniela Alvarado, de quien también habló en uno de sus vídeos.

“Hago responsable a Patricia Schwarzgruber, Erika Schwarzgruber, Abraham López y Daniela Alvarado si algo me pasa o hay cierre de mis cuentas en redes sociales. ¡Era de esperarse que iban a hacer algo!”, escribió.

“Están buscando mi dirección e información para perjudicarme. Existe la libre expresión y legalmente no pueden hacer nada porque tengo pruebas de todo lo que he subido a redes”, añadió.

Según, Jostin Montilla todos los mencionados estarían en comunicación con Irrael Gómez para bajar sus redes sociales.