Comunicadora venezolana en alerta por amenazas de Patricia Schwarzgruber y Daniela Alvarado

Desde que Patricia Schwarzgruber celebró los 15 años de su hija con Jonathan Montenegro, la actriz venezolana se ha visto envuelta en una cruda polémica que, hasta ahora, no ha cesado.

Pero, el escándalo también ha alcanzado a sus seres queridos, en específico, a su hermana Erika y también a su mejor amiga y comadre, Daniela Alvarado, pues, ambas han defendido a la artista en cuanto a la crianza de Sophia.

En medio de la tormenta, la comunicadora venezolana Jostin Montilla, conocida en redes como “La Parcera Jostin”, se ha encargado de destapar los secretos más oscuros no solo de la familia Schwarzgruber sino también de quienes les rodean.

Jostin les saca los "trapitos sucios" a las Schwarzgruber

Entre los temas sensibles que ha tocado Montilla, podemos encontrar el pasado del padre de Patricia y Erika, también la relación de la actriz con su actual pareja, el recordado video XXX de Erika y, la relación que tiene con su esposo Abraham.

Asimismo, hay videos en los que Jostin asegura que, la familia residente de Los Teques practica la brujería, religión que han utilizado para, según la comunicadora, dañar a sus “enemigos”, entre ellos, Jonathan Montenegro y Daniel Otayek, padres de los hijos de Patricia.

Tras el revuelo que han causado todos los videos publicados por la también tiktoker, todo parece indicar que, llegaron a oídos de las Schwarzgruber y Daniela Alvarado que, también fue nombrada por ‘la parcera’ en cuanto a su relación con José Manuel Suárez.

Amenazas para Jostin

La noche del 27 de agosto, Montilla publicó en su cuenta de Instagram que, estaba recibiendo amenazas e hizo responsables a varias personas en caso de que le suceda algo.

“Hago responsable a Patricia Schwarzgruber, Erika Schwarzgruber, Abraham López y Daniela Alvarado si algo me pasa o hay cierre de mis cuentas en redes sociales. Era de esperarse que iban a hacer algo!”, escribió.

Además, Jostin citó unas supuestas palabras que habría botado Patricia en relación a ella: “Palabras textuales de Patricia: ‘la voy a aplastar como una cucaracha’”.

“Están buscando mi dirección e información para perjudicarme. Existe la libre expresión y legalmente no pueden hacer nada porque tengo pruebas de todo lo que he subido a redes”, añadió.

En su canal de Telegram, la comunicadora nombró a Irrael Gómez, estratega de redes sociales, quien estaría apoyando a las actrices para suspender dichas redes sociales.

Hasta el momento, ninguno de los personajes mencionados por Jostin Montilla se han pronunciado al respecto, sin embargo, ella tomó sus previsiones y habilitó una nueva cuenta de Instagram para comunicarse con sus seguidores.