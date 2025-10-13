Un nuevo desafío para Princess Warrior: Irá por su tercer clásico en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción selectiva regresa a La Rinconada este domingo 19 de octubre con el XLVIII Clásico “Edgar Ganteaume” (GII). Esta carrera, pautada como la quinta no válida de la reunión 40 a las 2:40 de la tarde, se disputará sobre 1.400 metros y repartirá una bolsa de Bs. 7.000, más un adicional especial de $125.000.

Homenaje al "Comisario Ejemplar": Selectiva

El clásico honra la memoria de Edgar Ganteaume, uno de los grandes pioneros de la hípica venezolana. Su legado se cimenta en su participación en la fundación del Jockey Club de Venezuela y su presencia en la inauguración de los antiguos hipódromos de Sabana Grande y El Paraíso.

Fue precisamente en El Paraíso donde Ganteaume sirvió como Comisario, destacándose por sus profundos conocimientos hípicos y una honestidad a toda prueba que sentaron las bases para la industria en el país.

Las Dosañeras en la Pista: Rival a vencer La Favorita de la carrera

Seis potrancas de dos años se darán cita en esta edición. La principal aspirante es, sin duda, Princess Warrior, que repite la monta de Yoelbis González bajo la preparación de William Laya. La potra viene de reaparecer a lo grande con una demostración dominante en el Clásico “Lanzarina” (GII), capaz de lograr un tiempo de 73.2 para el recorrido, superando con éxito los problemas de cañeras que la aquejaron previamente.

No se puede desestimar la amenaza de Bella del Cielo, la gran enemiga, que ostenta una campaña de dos triunfos en cuatro salidas. Robert Capriles la conducirá nuevamente en defensa de los colores del Stud “Marco Antonio”.

Una potra que genera gran expectativa es la importada The Exquisite Girl (USA), una imponente tordilla de más de 540 kilos. La ejemplar, muy esperada desde su debut, pasa ahora a las manos de Francisco Quevedo y ha lucido impecable en sus ejercicios previos.

La nómina de participantes la completan: Forever Beatriz (Hemirxon Medina), Flor de Caña (Jaime Lugo Jr.) y Melcocha (USA) (Jaime Lugo).

Ganadora del año anterior: La Rinconada

En 2024, el Clásico Ganteaume fue para Bella del Nilo, un vientre importado (Khozan en Moon of the Nile), que fue traída a Venezuela como Weanling y que, a pesar de su corta campaña (récord de 8-3), se consagró en esta importante prueba.

Más ganador de esta prueba selectiva: Jinete

El jinete zuliano Ángel Alciro Castillo ganó esta prueba hasta en cuatro oportunidades por intermedio de: Dancing Bod (1994), Sweet Again (1997), Magic Star (1998), Saga (1999).