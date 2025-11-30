Para cerrar el mes de Noviembre: Estos fueron los dividendos del 5y6 de la R46 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Con una programación de 12 carreras sin pruebas selectivas de grado, se celebró este domingo 30 de noviembre en el hipódromo de La Rinconada, la reunión 46 del tercer meeting.

Meridiano: Monto sellado y total a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional recolectó un monto récord sellado de Bs. 221.637.470,00 de los cuales Bs. 31.029.245,80 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 119.684.233,80.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida, octava del programa, la victoria fue para la yegua Miss Blaugrana (número 4), con un dividendo de Bs. 128,15 a ganador y Bs. 73,31 a placé, con el jinete Yoelbis González en yunta con Freddy Petit.

En la octava carrera, que fue la segunda válida, el triunfo fue para la importada, Cheeca Blue (USA) (número 9), con la monta de José Alejandro Rivero, y entrenada por Domingo Aquino. Dejó un dividendo arrojado de Bs. 198,85 a ganador.

La tercera válida, la ganó Victoria de Oro (número 1) con el jinete Yonkleiver Díaz, quien recibió las instrucciones de Heli García Jr., para arrojar el dividendo de Bs. 167,96 a ganador.

En la cuarta válida, el triunfo fue para My Five Mate (número 2), con la monta del experimentado Johan Aranguren. La pupila de Manuel Vielma dejó crono de 74’’4 para el tiro de 1.200 metros y abonó un dividendo de Bs. 00,00.

Mientras tanto, el triunfo para la quinta válida es para Rachells Manía (número 9) se alzó con la victoria con Ángel Ybarra sobre los estribos y José Luis Balzán en el entrenamiento, por lo que pagó un dividendo de Bs. 225,95 a ganador.

En la última carrera de la jornada de La Rinconada, sexta válida, la yegua importada Tiz Erin (USA) (número 7), con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y la preparación de Pedro Coronil se llevó la victoria. Pagó un dividendo de Bs. 124,18 a ganador y Bs. 90,67 el place.

Ganadores: Pagos los seis de la suerte La Rinconada

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de (19102), los cuales ganaron cada uno un monto total de Bs. 1.608,16. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron (2887) tickets, los cuales ganaron por un monto de Bs. 41.043,07.