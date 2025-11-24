Doce compromisos hípicos: Todo listo para la reunión 46 y el último fin de semana de noviembre en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada hípica se aproxima a su gran cierre, pero el entusiasmo del público se mantiene alto luego de un año que ofreció numerosas satisfacciones a la afición. El tercer meeting de fin de año, que corresponde a la décima tercera fecha, se encuentra ya en sus instancias finales.

En este contexto, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) hizo pública la lista oficial de inscritos para la reunión 46, la cual se celebrará este próximo fin de semana en el Hipódromo La Rinconada. El organismo difundió esta información de forma oportuna a través de sus distintas plataformas digitales.

Inscritos: 12 competencias La Rinconada Carreras Reunión 46

La jornada dominical de la Reunión 46 presenta un total de doce (12) interesantes competencias para el disfrute de los pronosticadores y apostadores. Si bien esta programación no incluye ninguna carrera de corte selectivo o clásico, varias pruebas captan el interés principal gracias a las generosas bolsas de premios que se disputan, especialmente entre las no válidas.

Dos de estas carreras no válidas sobresalen por el gran atractivo de sus premios:

Segunda No Válida: Se trata de una carrera especial, reservada para potros nacionales e importados de dos años, sean debutantes o no ganadores. La nómina incluye a ejemplares como Alkalino, Black Stone, Teniente Dan, Ray Charles y Uriel , que se verán las caras en un recorrido de 1.100 metros .

Cuarta No Válida: Esta prueba presenta una nómina de seis potrancas nacionales e importadas de dos años. La lista la encabeza Paraguanera, acompañada por La Ñeñe, Gran Amelia, Abusiva, Marisma y Larastone. Al igual que la prueba anterior, el recorrido a disputar es de 1.100 metros.

Es importante destacar que la bolsa total a repartir en ambas pruebas asciende a $39.000, monto que las establece como las competencias con la mayor dotación económica de toda la jornada.

Recaudación Récord: La Cifra que Impulsa el Futuro

El hipismo nacional celebró la reciente reunión 45 con resultados que superaron las expectativas. A pesar de que la recaudación no rompió el registro histórico, se situó extraordinariamente cerca de establecer un nuevo récord. El monto final recabado alcanzó la impresionante cifra de Bs 196.161.800,00, lo cual subraya el creciente entusiasmo y apoyo del público.

Este resultado financiero no solo indica la reactivación de la actividad hípica en Venezuela, sino que también anticipa que la cifra del venidero récord absoluto será considerablemente mayor. Existe una gran potencialidad de superar ampliamente la recaudación histórica alcanzada durante el evento más importante del calendario, el Clásico Simón Bolívar (GI).

La Lucha por el Liderato en el Meeting: La Rinconada Jinetes Entrenadores

Solo quedan aproximadamente tres reuniones para que concluya el tercer meeting de jinetes y entrenadores, y la batalla por el liderato está al rojo vivo. En el renglón de los jinetes, Jhonathan Aray no cede terreno; mantiene una posición firme en la cima con 18 triunfos y parece inalcanzable.

Sin embargo, la verdadera emoción reside en la categoría de los entrenadores: Fernando Parilli Araujo y Carlos Radelli son los protagonistas de un espectacular empate a 14 victorias. Esta paridad se ha mantenido constante desde el inicio del meeting, un hecho que deja la definición del campeón completamente abierta y sujeta a los resultados de las pocas reuniones restantes.