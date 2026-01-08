Fallece Míster y modelo por supuesto paro cardiaco ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

Se ha confirmado la muerte del míster y modelo panameño Camilo Isaac Chavarría Castillo. Medios despidieron al hombre con mensajes emotivos, destacando el carisma que tenía y la huella que dejó en su paso por el programa “Calle 7”, del canal Telemetro.

Duro momento

“Hoy el campo de batalla guarda silencio. Nos despedimos de Camilo Chavarría, un competidor con un carisma enorme y un corazón de oro. Gracias por ser parte de esta historia que se vive con el cuerpo, pero se queda en el alma”, expresaron en el mensaje de despedida.

Según información de El Siglo Panamá, Camilo había fallecido a causa de un paro cardiaco. Sin embargo, en una publicación en Instagram un supuesto amigo de la familia, escribió que el deportista había presentado otras complicaciones de salud.

“De parte de la Familia de Camilo me gustaría pedir respeto y que evitemos crear morbo en torno a la situación. Camilo tuvo complicaciones de salud y lamentablemente su momento se adelantó. Eviten dar falsa información y si alguien tiene la duda pueden remitirlo a este comentario”, ha escrito.

Detalles de Camilo

El hombre era un rostro conocido en la televisión panameña, comenzó su carrera en un concurso de belleza llamado Míster Panamá, de cual fue finalista en el año 2021. Luego participó en el show “Calle 7”, en el que demostró ser una competidor fuerte y noble, que se ganó el cariño del público.

Además, medios panameños afirman que formó parte de algunas ligas internas de beisbol en la provincia de Chiriquí.

“El Chiri”, como cariñosamente lo apodaron sus amigos, también fue un destacado entrenador personal, que deja un profundo vacío en su familia, conocidos e internautas que han lamentado la partida.

Su última publicación de Instagram se ha llenado de condolencias y mensajes de tristeza.