Prince Julio César dice adiós a las franquicias Miss y Mister Supranational

Por medio de un comunicado el concurso nacional Reinas y Reyes de Venezuela anuncian que no renovaron las franquicias del Miss Supranational y Mister Supranational, bajo el mando de Prince Julio César.

“Mediante esta comunicación, deseamos informar formalmente nuestra decisión de no renovar las franquicias Supranational para las plataformas Miss y Mister en Venezuela. Esta determinación ha sido tomada tras una profunda reflexión y con el mayor respeto por el certamen y todo lo que representa”, dice parte del escrito.

Además, agradecen por haber formado parte de una plataforma internacional como lo es el concurso, con quienes lograron “importantes hitos conjuntos”.

La organización resaltó sus aportes para conocer el Supranational en el país aportando visibilidad, prestigio y estructura operativa.

¿Gusto o disgusto en los fanáticos?

La noticia, aunque para algunos ha sido tomado como balde de agua fría, también es celebrada por muchos en redes sociales, ya que, según algunos comentarios no veían resultados con las delegadas y delegados enviados al certamen internacional.

En mismo orden de ideas, ha surgido en redes sociales rumores que apuntan a que la Organización Miss Venezuela sea quien adquiera la franquicia, sin embargo, esta información no ha sido verificada.

Prince Julio César no ha declarado nada respecto a esta decisión de la organización.