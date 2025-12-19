Miss Internacional confirma relación con jugador de La Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Apoyo, mucho amor y abrazos es lo que compartió la Miss Internacional 2018 Mariem Velazco, para su novio, el futbolista venezolano Jhon Chancellor. A través de sus historias de Instagram, la modelo y presentadora confirmó la noticia por el campeonato de su amor en la Copa Ecuador.

Relación entre Mariem y jugador venezolano

Mariem se lanzó al campo de juego para abrazar y besar a su novio, por jugar con tanta entrega para el equipo Club Deportivo Universidad Católica del Ecuador.

Chancellor abrió los brazos para darle mucho amor a su novia, quien viajó hasta Ecuador para disfrutar del partido, celebrado en El estadio Olímpico Atahualpa.

El equipo del novio de la Miss Barinas en el Miss Venezuela 2017, ganó tres goles en contra dos de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Es tanto el amor entre ambos, que Jhon Chancellor colocó la medalla en el pecho de la belleza, y posaron juntos con la copa dorada.

Mensaje de amor

“Lo mucho que mereces esto, por todo tu trabajo y constancia, en especial, luego de dos años difíciles. Eres grande”, escribió Mariem.

En el programa de chisme “La Bomba”, habían informado de rumores de amor entre la belleza y el deportista.

El hombre nació el 2 de enero de 1992 en Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. Jugó como defensor de la Vinotinto, siendo un pilar en la zaga en torneos como la Copa América 2019 y 2024.