Conciertos que no han sido cancelados en Venezuela en este 2026

El primer trimestre de 2026 arranca con confirmaciones de conciertos en Venezuela, luego de que varios eventos fueron cancelados a finales del año pasado por distintos motivos ajenos a la voluntad del artista.

Cantantes nacionales e internacionales están solo a espera de la fecha pautada para ofrecer una velada inolvidable al público venezolano, que ya ha adquirido sus entradas para disfrutar de la música de su artista favorito.

Conciertos confirmados en Venezuela

La banda de rock venezolana Zapato 3 mantiene su concierto que se llevará a cabo el viernes 20 de febrero, en el Caracas Music Hall, ubicado en el Centro Comercial Concresa. Esta producción está a cargo de Cúsica, quienes no han informado de alguna modificación para el evento.

La Cueva Soundsystem se suma a las estrellas que mantienen en pie su fecha, para el próximo 21 de febrero con un showcase a partir de las 7:00 pm, en el Caracas Music Hall, ubicado en el Centro Comercial El Concresa.

Por el lado internacional, Natalia Jiménez vendrá a Caracas el 28 de febrero para presentarse el emblemático Poliedro de Caracas como parte de su gira por Latinoamérica. Anteriormente, la cantante española había pisado suelo venezolano con el dúo La Quinta Estación.

Il Volo se une al grupo de artistas que no han cancelado su concierto en Venezuela previsto para el 01 de marzo, en el Teatro Teresa Carreño, sumando otra visita más al país.

Por último, y no menos importante, La Old School Reggaeton II, el festival de música urbana con artistas invitados como Wisin, Alexis y Fido, TrebolClan, Ángel y Khriz, sigue con la fecha confirmada para el 25 de abril, en el Estadio Monumental Simón Bolívar.