Mychel Sánchez imparable: Seis victorias en dos días para afianzar su liderato en Parx Racing

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El hipismo en Pensilvania vivió una jornada especial este martes 17 de marzo. En el marco del Día de San Patricio, el hipódromo de Parx Racing presentó una cartelera de diez competencias donde, a falta de eventos selectivos, el gran protagonista fue el talento del jockey venezolano Mychel Sánchez.

Líder absoluto de la estadística, Sánchez extendió su racha ganadora por segunda fecha consecutiva. Tras lograr un "triplete" durante la jornada del lunes, el zuliano repitió la dosis este martes, para totalizar seis fotos en apenas dos días de actividad.

Un martes de "Hat-Trick" en Bensalem

La racha comenzó temprano sobre el lomo de Tojo’s Mojo. Sánchez abrió la programación con el pensionado de Hugo Padilla en un claiming de $7,500 sobre 6 1/2 furlongs (1,300 metros). El ejemplar respondió como favorito, con dividendos de $5.60, $3.20 y $2.20.

Posteriormente, el venezolano guio a la experimentada Pontiffany hacia su victoria número 14. Bajo la preparación de Michael Pino, la yegua dominó los 1,400 metros (7 furlongs) de un reclamo de $5,000, con retorno de $5.80, $3.80 y $2.20.

La gesta se completó en la octava prueba de la tarde con una reacción épica sobre Golden Eib Micrphn. La yegua de siete años, entrenada por Jamie Ness, conquistó un final de infarto en la distancia de una milla y 70 yardas (1,664 metros),con sólido dividendo de $9.40 por boleto ganador.

Con estos triunfos, Mychel Sánchez alcanza los 42 primeros, para ampliar una ventaja considerable sobre el aprendiz panameño Yedsit Hazlewood (25 victorias), quien no vio acción esta semana.

El "show" de Sánchez continuará este miércoles en Parx Racing con cinco compromisos, antes de trasladar su talento el próximo viernes al hipódromo de Laurel Park, en Maryland.