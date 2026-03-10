Aprendiz venezolano Noel Herman Jr. estrena su cuenta de triunfos este 2026 en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Parx Racing celebró este martes 10 de marzo una jornada de diez competencias. En la segunda carrera de la tarde, se registró el primer éxito del año para otro jockey venezolano que hace vida en el óvalo de Bensalem.

Noel Herman Jr., aprendiz formado en el hipismo de Paraguaná (estado Falcón), rompió el maiden y ganó su primera carrera de 2026 en Estados Unidos al guiar al ejemplar Union Purrfection. En un final de foto, el criollo dominó la prueba de Reclamo ($7,500) disputada en distancia de 1 milla y 70 yardas.

Primer triunfo del aprendiz venezolano este año

Con un descargo de 10 libras, Union Purrfection peleó palmo a palmo en el tramo final junto a Jungle Glow, conducido por el también aprendiz Yedsit Hazlewood. El llamativo duelo resultó en una emocionante victoria para Herman Jr.

El joven fusta se une así a la lista de ganadores de un circuito liderado por Mychel Sánchez, y donde también destacan figuras como Ángel Alciro Castillo, Luis David Ávila y Franklin González Jr. (este último actualmente de reposo médico).

Este éxito representa la primera foto del año para Herman Jr. en dupla con el entrenador José Calderón-Santaella. En lo que va de temporada, el jinete falconiano había montado en 16 ocasiones sin poder cruzar la meta en ganancia.

Dividendos: Union Purrfection devolvió un pago de $8.20 a Ganador, $3.20 al Placé y $2.40 al Show. Es un descendiente de Union Rags en Purrmorehissless, que gana su tercera carrera en quince actuaciones.