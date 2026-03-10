Florinda Meza desmiente rumores de muerte: Así fue el video que alarmó a todos

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video en el que unas mujeres afirmaban la muerte de la actriz y cantante mexicana Florinda Meza.

Una noticia impactante

En el clip las mujeres informaban al público que la viuda de Roberto Gómez Bolaños había perdido la vida, durante la madrugada en un centro de salud de la Ciudad de México.

Además, mencionaban que la humorista había permanecido en total silencio sobre su estado de salud.

“Hola, estamos aquí en el hospital queremos decirles que Florinda ya no está con nosotros. Se nos fue esta madrugada y nos duele hasta el alma. Es nuestra hermana, nuestra amiga y la vamos a extrañar cada día. Estamos muy tristes”, expresaron las mujeres en el video.

Tras las olas de comentarios en medios y redes sociales, la emblemática Doña Florinda, rompió el silencio para aclarar toda la delicada situación.

Palabras de Florinda Meza

La mexicana salió informando que las declaraciones son totalmente falsas y desmiente una mala situación de salud.

“¡¿Qué qué?!, ¿Qué estoy muerta? ¡Pero de risa! Y la próxima vez, vayan a inventarle cosas a su abuela”, escribió en su perfil de Instagram.

En la publicación Meza aparece radiante con su cabello bien peinado, maquillada y portando un hermoso vestido en color azul, que la hizo resaltar.