Farándula

Marko habla de su reality “El Desorden de Marko” en una reveladora entrevista

Por

Bárbara Chirino
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 10:49 am

En la conversación, el criollo explicó que, es un proyecto que lo tiene nervioso, pues, significa algo nuevo en su carrera

El lunes 9 de marzo, nuestro equipo de Meridiano tuvo el placer de conversar con Marko Pérez, quien ya está en la recta final para estrenar su reality show “El Desorden de Marko”, que contará con la participación de 17 habitantes de diferentes nacionalidades.

En la conversación, el criollo explicó que, es un proyecto que lo tiene nervioso, pues, significa algo nuevo en su carrera: “Este es el único proyecto que no tengo ni idea de cómo va a salir (…) no hay manera que mi cabeza haya dimensionado cómo es que esto se va a ver”.

Asimismo, aseguró que cuenta con los mejores equipos técnicos y una empresa de producción que está haciendo un gran trabajo para hacer de este reality de los mejores del internet.

¡Mira la entrevista y conoce todo lo que dijo!

