Arbeloa ataca a Joan Laporta: "Cuadriplicó los pagos a Negreira"

En la previa del trascendental duelo de octavos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City, Álvaro Arbeloa compadeció a la rueda de prensa.

El técnico madridista aprovechó los micrófonos para lanzar un ataque directo a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, reavivando la tensión institucional entre ambos clubes.

"Sí, candidato Laporta... creo que fue él quien cuadriplicó los pagos a Negreira. No hay mucho más", sentenció con frialdad y respondió al directivo azulgrana, quien desde hace varios meses no deja de hablar de su eterno rival.

Sin miedo al Manchester City

Tras dicho "recado", Álvaro Arbeloa recuperó el tono competitivo para analizar el choque contra el conjunto de Pep Guardiola. Pese al poderío de los ingleses, el técnico reclamó el estatus de grandeza del Madrid.

"Somos el Real Madrid y no nos sentimos menos que nadie nunca. No nos debemos sentir inferiores a nadie. Tenemos un rival que conocemos bien y lo complicado que siempre ha sido enfrentarnos a ellos, pero lo afrontamos con ilusión y mirándoles siempre a los ojos”, afirmó.

La apuesta por la cantera

Finalmente, también defendió el papel de los jóvenes de la 'Fábrica'. Tras la gran imagen mostrada en Balaídos, el técnico aseguró que no le temblará el pulso si tiene que apostar por ellos en el escenario más grande del mundo.

“En Vigo a los canteranos no les tembló el pulso. Tenemos muchos jugadores que están preparados para partidos como el de mañana y ya lo han demostrado. Si pongo a uno de la cantera es porque creo que va a aportar”, explicó.

El Real Madrid se prepara así para una noche de gala en el Bernabéu, con la confianza por las nubes y los frentes bien abiertos, tanto en el césped como en los despachos.