Una imagen que emociona al madridismo: Dos leyendas del Real Madrid en Italia

Suscríbete a nuestros canales

El derbi de Milán, también conocido popularmente en Italia como 'Derby della Madonnina' hizo vibrar a la Serie A este domingo 8 de marzo y la mejor parte se la llevó el AC Milan ante un Inter en blanco (1-0). Ahora bien, la victoria rossonera no fue lo único que destacó en el partido, porque los focos también se quedaron con dos leyendas del Real Madrid presentes en el Estadio de San Siro.

Sí, el madridismo ha podido disfrutar ese momento en el que las cámaras enfocaron al recordado Sergio Ramos, quien presenció el compromiso en Italia en apoyo de quien fuera su compañero por muchos años en el equipo español: Luka Modric.

A sus 40 años de edad, el croata sigue brillando en el fútbol élite y una prueba de esta aseveración fue su nueva titularidad en el partido, en el que compitió durante los 90 minutos.

De hecho, Modrid ha estado presente hasta en 27 compromisos de su Milan en el torneo liguero, un dato que cobra relevancia cuando revisa que van 28 fechas; es decir, solo ha estado ausente en un duelo.

El reencuentro que emociona a los fieles del Real Madrid

Ambos futbolistas formaron parte de una época dorada en el club blanco, en el que sumaron Champions League, Ligas y Copas a sus recorridos. Actualmente, gozan de una gran amistad, cosechada por esos años y tal es así que el propio Modric da crédito de esto.

“Él quería venir a ver el derby, entonces lo invité. Estoy muy feliz que haya venido. Y si el capitán está aquí, había que ganar”, comentó el croata luego de partido en medio de algunas risas.

Actualmente, ambas leyendas del Real Madrid siguen activos en el fútbol, aunque este último siga sin equipo desde su paso por México en la Liga MX con Monterrey.